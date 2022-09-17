نجران 21 صفر 1444 الموافق 17 سبتمبر 2022 واسنفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، عدداً من الفعاليات التوعوية والدورات الإسعافية بمدينة نجران ومحافظات المنطقة، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية.وتضمنت الفعاليات تقديم دورة تدريبية للتعريف بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية، وإقامة ركن تعريفي بالإسعافات الأولية بحي الفهد بالنافورة التفاعلية، شمل التعريف بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية، وتقديم معلومات ومهارات عن كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي وإيقاف النزيف، والتعريف "بتطبيق أسعفني" وكيفية الالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة، وركن لقياس العلامات الحيوية، وشرح لمحتويات الحقيبة الإسعافية.// انتهى//20:01ت م0070