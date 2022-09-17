الخبر 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واستنطلق غدا الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع الصين، ومنتخب ميانمار مع المالديف، وذلك على استاذ الأمير سعود بن جلوي بمحافظة الخبر.وكان المنتخب السعودي قد فاز أمس على منتخب ميانمار بنتيجة 5-0، ضمن الجولة الرابعة من المنافسات، وفي المباراة الثانية فاز أوزبكستان على الصين 2-1، حيث شهدت الجولة الأولى فوز الصين على ميانمار 3-1 وأوزبكستان على المالديف 7-0، وفي الجولة الثانية فوز السعودية على المالديف 11-0 وأوزبكستان على ميانمار 3-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز أوزبكستان على السعودية 2-1 والصين على المالديف 5-0.يشار إلى أن نتائج منتخب أوزبكستان لا تحتسب في الترتيب النهائي من أجل تحديد المتأهلين إلى النهائيات، كونه حصل على بطاقة التأهل المباشرة بصفته الدولة المضيفة.وبعد عدم احتساب نتائج منتخب أوزبكستان، يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الصين، في حين لا زال رصيد ميانمار والمالديف خالياً من النقاط.ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.// انتهى //20:01ت م0071