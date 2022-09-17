نجران 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسفعلت جامعة نجران الحملة الوطنية التي تنظمها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر "خلك أقرب يحسًهم "، بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الزهايمر 2022م.وأطلقت الجامعة حملة توعوية لتعريف بسبل الوقاية من مرض الزهايمر ومنها أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والنظام الغذائي الصحي، استخدام الأساليب المختلفة لإبقاء الدماغ نشطاً، التقليل منم خطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، إضافة إلى استعراض أهم أعراض مرض الزهايمر المتمثلة في صعوبة إتمام المهام المطلوبة، وصعوبة التخطيط وحل المشكلات، ضياع الأغراض الشخصية واتهام الآخرين، ضعف الذاكرة، الخلط الذهني في الزمان والمكان.// انتهى //20:02ت م0072