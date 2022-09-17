أبها 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسقدمت جمعية الثقافة والفنون بأبها أمس عرضا لمسرحيتها الجديدة "ترتيلة" ضمن "ملتقى الدمام المسرحي الرابع للمونودراما والديودراما" .وتأتي مشاركة فنون أبها ضمن ١٢ عرضا مسرحيًا من كافة مناطق المملكة، لتنقل تجربة منطقة عسير المسرحية في مجال المسرح ودعم المواهب الشابة بتوفير منصات للعرض تتيح لهم تلقي الدعم والتشجيع وكذلك تلقي الملاحظات التطويرية.// انتهى //20:02ت م0073