عام / صحة حائل تُنَفِّذُ أكثرَ من 90 جولةً لرصد السلوك والمخالفات
السبت 1444/2/21 هـ الموافق 2022/09/17 م واس
حائل 21 صفر 1444هـ الموافق 17 سبتمبر 2022م واس
نفَّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة الصحة العامة خلال شهر يوليو من هذا العام 2022 م ، 90 جولة لرصد السلوك والمخالفات.
وبيَّنت إدارة الصحة العامة أنها قامت بتنفيذ 27 جولةً لمكافحة العدوى، و 9 جولات للحماية من الإشعاع، و 12 جولة لصحة البيئة، كما تلقت 10 بلاغات لتسمم غذائي، و بلاغ واحد لتسمم كيميائي، كما نفَّذت إدارة البرامج الصحية 4 برامج تدريبية.
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20:25ت م
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