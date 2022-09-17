حائل 21 صفر 1444هـ الموافق 17 سبتمبر 2022م واسنفَّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة الصحة العامة خلال شهر يوليو من هذا العام 2022 م ، 90 جولة لرصد السلوك والمخالفات.وبيَّنت إدارة الصحة العامة أنها قامت بتنفيذ 27 جولةً لمكافحة العدوى، و 9 جولات للحماية من الإشعاع، و 12 جولة لصحة البيئة، كما تلقت 10 بلاغات لتسمم غذائي، و بلاغ واحد لتسمم كيميائي، كما نفَّذت إدارة البرامج الصحية 4 برامج تدريبية.// انتهى //20:25ت م0076