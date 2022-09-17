صامطة 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسنفَّذت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة وصحة جازان ممثلة في مستشفى صامطة مساء اليوم ، برنامجًا تعريفيًّا بالإسعافات الأولية وذلك بمسرح الكلية بصامطة.وتضمَّن البرنامج ورشة تدريبة نوقش من خلالها معلومات عن الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي ومساعدة الحالات الطارئة واستعراض طُرق الإسعافات الصحيحه وجملة من التطبيقات العملية، إضافة للتعريف بصفات وشروط المسعف الأولي ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية.وتأتي هذه البرنامج استمرارا للجهود التوعوية التي تبذلها الجامعة وصحة جازان؛ بهدف نشر ثقافة علم الإسعاف والسلامة العامة في التعامل مع الإصابات.//انتهى//20:33ت م0077