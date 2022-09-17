الرياض 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واستوِّج اليوم نادي مضر رسمياً بلقب الدوري السعودي للأندية للبلياردو لدرجة الكبار في ختام الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للأندية الذي نظَّمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وجاء ثانياً نادي القادسية في الترتيب العام، ونادي الفتح في المركز الثالث،ونادي ضمك في المركز الرابع.وفي منافسات السنوكر لدرجة الكبار توِّج النادي الأهلي اليوم بلقب الدوري السعودي للأندية للسنوكر في ختام الجولة الأخيرة، وحلَّ نادي الشباب في المركز الثاني في الترتيب العام، ونادي الاتفاق في المركز الثالث، ونادي الوحدة رابعاً.وعلى مستوى منافسات درجة الناشئين توِّج نادي الفتح بلقب الدوري السعودي للأندية للبلياردو لدرجة الناشئين، وجاء نادي مضر في المركز الثاني، ونادي القادسية في المركز الثالث، ونادي الشباب رابعاً.وتوِّج نادي الوحدة بلقب الدوري السعودي للأندية للسنوكر لدرجة الناشئين في ختام الجولة الأخيرة وجاء نادي عكاظ في المركز الثاني ونادي الفرع في المركز الثالث ونادي ضمك في المركز الرابع.وفي ختام الحفل الختامي للدوري السعودي للبلياردو والسنوكر توِّج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري الأندية الحاصلة على المراكز الأولى في دوريات البلياردو والسنوكر وتكريم اللاعبين والإداريين والمدربين والحكام المميزين.// انتهى //20:49ت م0078