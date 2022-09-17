الكويت 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واستستضيفُ دولة الكويت ورشةَ عمل إقليمية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وذلك لتعزيز الخبرات وتبادل المعلومات بهذا الشأن.وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض بدولة الكويت حمد المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم:"إن هذه الورشة معنية في بناء القدرات والتركيز على العملات الافتراضية والمخاطر التي تشكلها على النظام المالي الدولي"، مبينًا أنها ستكون بمشاركة خبراء من وفود الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (تي اف تي سي).// انتهى //21:02ت م0079