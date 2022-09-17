الرياض 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم، المرحلة النهائية لبطولة الدوري الفردي للكاراتيه، والبطولة التأهلية لدورة الألعاب السعودية‬ في منافسات الكاتا والقتال لفئة الدرجة الأولى، التي أقيمت في صالة القاعدة الجوية بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، بمشاركة 19 ناديًا وأكثر من 200 لاعب.وفي ختام منافسات البطولة، احتلَّ النصر الترتيب العام لنتائج البطولة بتحقيقه 207 نقاط في المركز الأول، يليه الهلال وصيفًا برصيد 197 نقطة، ومن ثم حراء ثالثًا برصيد 149 نقطة، والأهلي رابعًا برصيد 112 نقطة، والثقبة خامسًا برصيد 96 نقطة، والاتحاد سادسًا برصيد 92 نقطة، والرائد سابعًا برصيد 91 نقطة، والشباب ثامنًا برصيد 84 نقطة، والوطني تاسعًا برصيد 65 نقطة، وألمع عاشرًا برصيد 64 نقطة، كما تم خلال البطولة إجراء التصفيات التأهيلية لدورة الألعاب السعودية والتي تأهل خلالها أكثر من 60 لاعبًا من مختلف الأندية.وتأتي هذه البطولة ضمن البطولات المهمة التي تأتي ضمن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، وضمن روزنامة بطولات الاتحاد السعودي للكاراتيه خلال الموسم الرياضي.// انتهى //21:23ت م0080