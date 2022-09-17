الباحة 21 صفر 1444هـ الموافق 17 سبتمبر 2022مشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والعقيق , والمندق , والمخواة , وغامد الزناد , وقلوة , والحجرة , والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , والأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ، والخلب , والفرشة , وشهبة , والشوق , وذي عين , سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وإرتوتْ الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .//انتهى //21:38ت م0081