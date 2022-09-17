تونس 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واستغلَّب فريق الزمالك لكرة اليد على نظيره فريق الترجي التونسي بنتيجة (34 - 28)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم، في إطار الجولة الأولى للبطولة العربية الـ37 للأندية أبطال الدوري والكأس التي انطلقت اليوم بتونس وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.وتمكَّن فريق الزمالك من التقدم خلال الشوط الأول الذي حسمه بنتيجة (16 - 13)، وفي الشوط الثاني حافظ لاعبو الزمالك على تقدمهم ونجحوا في السيطرة على المباراة وتوسيع الفارق لينتهي اللقاء بنتيجة (34 - 28).وينافس في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2022" المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، 8 فرق مقسمة لمجموعتين، تضم الأولى أندية: الأفريقي التونسي والسالمية الكويتي والشارقة الإماراتي وأمل سكيكده الجزائري، فيما تضمَّ المجموعة الثانية أندية: الزمالك المصري والترجي التونسي ومولودية الجزائر والكويت الكويتي.//انتهى//22:24ت م0083