داكار 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسبدأت بالعاصمة السينغالية دكار، أعمال الدورة الـ18 من المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، رغبةً في ضمان التعاف من خلال أنشطة تحترم البيئة وتخلق فرص عمل للسكان، وتحسن سبل العيش.ويعد المؤتمر فرصة لاستعراض التحديات البيئية في أفريقيا ما بعد جائحة (كوفيد-19)، إضافة إلى مواضيع مرتبطة بالتنمية المستدامة على مستوى القارة حيث قُدمت خلاله التوجهات السياسية من أجل مشاركة فاعلة لمنطقة أفريقيا في الأحداث البيئية العالمية المقبلة.ويركز المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، الذي يُعقد بعنوان "ضمان رفاه الناس وضمان الاستدامة البيئية في أفريقيا"، على الصحة والغذاء والطاقة والأزمات المالية التي تؤثر سلباً على الاقتصادات الأفريقية.// انتهى //23:13ت م0085