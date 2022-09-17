الرياض 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسانتظم لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم، لمقر تجمّعهم بالرياض، استعدادًا للسفر إلى كرواتيا الاثنين لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى الـ 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.وأجرى الأخضر اليوم حصة تدريبية على الملعب الرديف لإستاد الملك فهد الدولي بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية واسترجاعية.من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للمنتخب اللاعب عبدالعزيز العويرضي للالتحاق بالمعسكر.يذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا سيحلّ ضيفًا على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية الخميس 22 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية الاثنين 26 سبتمبر.// انتهى //23:33ت م0087