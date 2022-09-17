رام الله 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واساعتدت قوات الاحتلال اليوم، بقنابل الغاز على المزارعين الفلسطينيين ببيت حانون بقطاع غزة.وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، أطلقت قنابل الغاز صوب مجموعة من المزارعين الذين حاولوا الاقتراب من أراضيهم الزراعية في منطقة "النعايمة" شرق بيت حانون شمال غزة، وأجبرت المزارعين على العودة إلى منازلهم.// انتهى //23:59ت م0092