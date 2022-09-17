سكاكا 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستمكنت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها من معالجة 441 ألف م2 من الحفر والتشققات في الشوارع ضمن مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري.وأوضحت الأمانة أن المبادرة تشمل إصلاح الحفر والتشققات في الطرقات، وصيانة الأرصفة المتهالكة ومعالجة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وكذلك وضع الباعة الجائلين، إلى جانب سحب السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والأحياء.// انتهى //00:23ت م0001