الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسبرعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ينعقد الملتقى السنوي الأول للمؤسسات الأهلية، والذي ينظمه مجلس المؤسسات الأهلية تحت عنوان:” مستقبل المؤسسات الأهلية في ظل رؤية المملكة 2030“، وذلك في 29 - 30 صفر 1444هـ الموافق 25-26 سبتمبر 2022م، من الساعة 8:00ص إلى 2:00 ظهراً، في فندق فوكو في العاصمة الرياض.وذكر أمين عام مجلس المؤسسات الأهلية الدكتور حسن بن محمد شريم أن هذا الملتقى يهدف إلى إبراز دور المؤسسات الأهلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومناقشة إمكانية استثمار الفرص والممكنات التي تضمنتها برامج التحول الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة والتكامل وتفعيل التبادل المعرفي بين المؤسسات الأهلية.وأوضح شريم أن الملتقى سيكون حافلاً بالفعاليات المتنوعة، كالأوراق العلمية واللقاءات الإثرائية، وورش العمل، وتدشين عددٍ من المنتجات، وتوقيع اتفاقيات الشراكة، ويشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والباحثين ورجال الأعمال ورواد المؤسسات الأهلية، حيث سيتضمن: فيلمًا تعريفيًا عن مجلس المؤسسات الأهلية وتدشينًا من قبل معالي الوزير لمنتجات ومبادرات المجلس، منها: إطلاق ملتقى سفير لمنسوبي المؤسسات الأهلية، ومنصة المنتجات، والحاضنة الافتراضية للمؤسسات الناشئة، وبرنامج الولاء للمؤسسات الأهلية، وسياسات ولوائح معياري الالتزام والشفافية والإفصاح، وإطلاق منصة التدريب الإلكتروني (رواق)، وإطلاق مجتمعات الممارسة المهنية مثل: مجتمع التواصل المؤسسي ومجتمع الاستثمار الاجتماعي ومجتمع الممارسة المالية، إضافة إلى الأدلة التي أصدرها المجلس، وإطلاق أعمال مركز إدارة المعرفة.هذا وسيتضمن الملتقى توقيع المجلس لعدد من مذكرات التفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج ضيوف الرحمن، وبرنامج التحول الوطني، والغرفة التجارية بالرياض، ومركزخدمات المانحين.//انتهى//00:25ت م0002