تايبيه 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسضرب زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريشتر جنوب شرق تايوان، ما تسبب في تعليق شبكة المترو، دون وقوع خسائر في الأرواح.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6,5 درجات ضرب على عمق 10 كلم جنوب شرق تايوان، دون أن ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، مضيفةً أن الزلزال وقع على بعد 96 كلم شرق منطقة يوجينغ، بالقرب من بلدة جوانشان التابعة لمقاطعة تايتونج جنوب شرق الجزيرة.// انتهى //00:26ت م0003