القاهرة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستغلب فريق فيوتشر المصري على ضيفه فريق بيدكو بول أف سي الأوغندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.وبهذا الفوز، تأهل فريق فيوتشر إلى دور الـ32 ليواجه فريق كالون السيراليوني الذي تأهل على حساب فريق بورجو البنيني.// انتهى //01:02ت م0006