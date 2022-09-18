القاهرة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسترأس معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين الاجتماع التنسيقي لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد الليلة الماضية في القاهرة على هامش أعمال الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 48 بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج في مجالات العمل.//انتهى//01:37ت م0007