الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .// انتهى //05:59ت م0009