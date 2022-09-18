الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسأجرت وزارة الصحة 279000 جلسة غسيل كلوي دموي ، و 93330 جلسة غسيل بريتوني، وذلك في مراكز الغسيل الكلوي التابعة لها ، خلال النصف الأول للعام 2022م، كما أجرت خلال نفس الفترة عمليات زراعة الكلى لـ 12 مريض من خلال مبادرة الزراعة مع مجموعة الحبيب الطبية.وفي سياق متصل أوصت "الصحة" باتباع العادات الذهبية للكلى وهي: ممارسة الرياضة بانتظام بما لا يقل عن150 دقيقة أسبوعيًّا، وشرب كميات كافية من السوائل بمعدل لترين يوميًّا، وتناول الغذاء الصحي والخضراوات والفاكهة بشكل يومي، وتقليل الكمية المتناولة من الملح، والسكر، والصودا، والمحافظة على الوزن المثالي (الكتلة البدنية المثالية أقل من 25)، وفحص ضغط الدم بشكل دوري (ضغط الدم الطبيعي 80/120)، وفحص مستوى السكر في الدم على الأقل مرة سنويًّا للأشخاص غير المصابين بالسكري، وتجنب التدخين؛ حيث إنه يزيد منترسب المواد المؤكسدة الضارة بالكلى، ويُسبب انسداد الشرايين الكلوية، ويزيد معدل الإصابة بسرطان الكلى، معضرورة الإبتعاد عن العوامل المسببة للفشل الكلوي، ومنها الإفراط في إستخدام مسكنات الألم، والأدوية الشُّعبية، ومنتجات البروتينات التي تبني العضلات، وإجراء الفحص السنوي لوظائف الكلى، خصوصًا إذا كان لديك أحدعوامل الخطر مثل: مرض ضغط الدم، ومرض السكري، والسمنة، والعامل الوراثي، وإصابة أحد أفراد العائلةبالفشل الكلوي.// انتهى //07:33ت م0012