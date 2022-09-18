لندن 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاهتمام بالاستعدادات الجارية لمراسم تشييع جثمان الملكة اليزابيث الثانية، غداً الإثنين، بمشاركات محلية ودولية كبيرة.وتناولت الصحف الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها دولة زامبيا، مبرزة دعوة مئة خبير اقتصادي وشخصيات دولية بارزة الدائنين إلى إسقاط ديون البلد الأفريقي من أجل المساعدة في معالجة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.وعرجت صحف الأحد على حدوث زلزال بقوة ٦.٤ درجة على مقياس ريختر أمس السبت في شرق تايوان، فيما لم يعلن حتى الآن عن تسجيل وفيات أو اصابات جراء الحادثة.// انتهى //09:51ت م0016