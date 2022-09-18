القاهرة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من شبكة الطرق بالدلتا خلال العام المقبل، نظرًا لإسهامها الحيوي في عملية التنمية، وتسهيل حركة التجارة، وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية في البلاد.وأشارت إلى مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ فعاليتها غدًا في نيويورك، لمناقشة قضايا تغير المناخ، وأزمة الغذاء والطاقة العالمية، وسُبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وسلطت صحف الأحد الضوء على المباحثات المصرية الأمريكية بين وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، التي تناولت بحث كيفية الخروج من مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمخرجات فعلية كونه مؤتمرًا للتنفيذ.وتطرقت إلى تحذير الأمم المتحدة من مغبة خروج الوضع عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية، معربة عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الأمنية والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح بالضفة الغربية. ‬ونقلت عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تأكيده أن بلاده تمر بأزمة سياسية هي الأصعب منذ عام 2003م، مشددًا على أهمية إيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة، من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أن القوافل الإنسانية المتجهة إلى إقليم تيجراي لا تزال مُعَلّقة، وأن هذا التعليق يعرقل تدفق المساعدات إلى الإقليم.// انتهى //10:18ت م0018