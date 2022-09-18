الجزائر 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باستعداد البرلمان لجلسة الاستماع والمساءلة لحكومة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن المرتقبة الأسبوع المقبل، مبرزة بأن حصيلة عمل الحكومة السنوية ستكون محل نقاش من جانب نواب الشعب خاصة ما يتصل بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحريك عجلة التنمية بعد التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.وتطرقت إلى دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، للأطراف الليبية إلى ضرورة استئناف مسار الانتخابات المتوقف منذ عام كامل، حاثة القادة الليبيين إلى تجسيد رغبة الملايين من الليبيين في التصويت والانتقال إلى حقبة جديدة من السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.وعرجت صحف الجزائر على اعمال الجمعية العامة الأممية في دورتها 77 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بداية من يوم الثلاثاء القادم، بمشاركة 150 رئيس دولة.// انتهى //10:59ت م0025