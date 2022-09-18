جيزان 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول على محافظات أبوعريش، واحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، و الدائر، الريث، العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.كما نبه المركز من أمطار رعدية وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على كل من مدينة جيزان ومحافظتي الدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //11:01ت م0028