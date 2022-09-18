مكة المكرمة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسوقعت أمانة العاصمة المقدسة اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك في إطار حرص الأمانة على رفع كفاءة المقاولين وتقديم الدعم لهم وتحسين جودة مخرجات المشاريع من خلال برامج الهيئة والاستفادة من منصة الهيئة وتبادل المعلومات بين طرفي الاتفاقية.ونص عقد الشراكة الإستراتيجية بين الأمانة ممثلة في( لجنة تأهيل المقاولين ) والهيئة السعودية للمقاولين على تفعيل دور الهيئة، وتقديم الاستشارات الفنية في إطار اختصاصاتها, إضافة إلى تحسين جودة المشاريع من خلال رفع كفاءة تأهيل المقاولين، وتشجيع شركات المقاولات للاستفادة من برامج الهيئة.ومثل أمانة العاصمة المقدسة في توقيع الاتفاقية معالي أمين العاصمة المقدسة صالح بن علي التركي في حين مثل الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان.وأبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقد شراكة مع شركة "عِلم" للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الحفريات بمكة المكرمة ومثل الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي .// انتهى //11:03ت م0029