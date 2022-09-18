طريف 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف، 5 فرص استثمارية تشمل تشغيل وترميم وصيانة حديقة الإسكان وحديقة العوائل على الطريق الدولي ( طريف - القريات ), وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة سكني تجاري في حي اليرموك, وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة مجمع تعليم أهلي في حي الصالحية, وإنشاء وتشغيل وترميم مجمع خدمات "تجاري, سكني, صحي, رياضي في حي اليرموك .ودعت المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //11:06ت م0030