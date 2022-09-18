القطيف 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة القطيف، بحوزته (28.3) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(197) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، كما تم القبض على مواطن آخر في مدينة الرياض في القضية ذاتها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //11:11ت م0031