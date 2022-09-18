عام / "مكافحة المخدرات" تقبض على مواطنين في القطيف بحوزتهم 28.3 كيلو جراماً من مادة الحشيش و 197 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر
الأحد 1444/2/22 هـ الموافق 2022/09/18 م واس
القطيف 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واس
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة القطيف، بحوزته (28.3) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(197) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، كما تم القبض على مواطن آخر في مدينة الرياض في القضية ذاتها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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11:11ت م
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