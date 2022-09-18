إسلام آباد 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 1545 قتيلاً، بعد سقود مزيد من القتلى في إقليمي السند وبلوشستان.واهتمت بتجديد رئيس الوزراء شهباز شريف الدعوة لشعبه بضرورة التبرع لدعم جهود الحكومة في توفير المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات.ونشرت أنباء نجاح الشرطة الباكستانية في القضاء على ثلاثة مسلحين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية نفذتها بالقرب من الحدود مع أفغانستان.وتابعت صحف إسلام آباد تطورات الوضع السياسي في العراق، وتدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.// انتهى //11:17ت م0033