تونس 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بمصادقة مجلس الوزراء التونسي المنعقد بإشراف رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، على 8 مشاريع مراسيم و12 أمراً رئاسياً.وأنبأت عن القرار الذي اتخذته وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة والتنمية والقاضي بالترفيع من جديد في أسعار المحروقات في تونس بداية من اليوم، وهي الرابعة من نوعها خلال السنة الحالية.وأوردت الصحف فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، والذي تم خلاله مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك،ونشرت صحف تونس فحوى كلمة المستشار الألماني أولاف شولتس أمام ضباط في الجيش الألماني في برلين عد فيها أن بلاده يجب أن تصبح القوة المسلّحة الأفضل تجهيزًا في أوروبا، داعيًا إلى زيادة نفوذ الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (ناتو).// انتهى //11:43ت م0037