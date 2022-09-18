سياسي / إصابة 7 فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط مدرسة في القدس
الأحد 1444/2/22 هـ الموافق 2022/09/18 م واس
القدس المحتلة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واس
أصيب سبعة فلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة بنات شمال شرق القدس المحتلة .
وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى الى إصابة خمسة طلاب ومعلمتين بحالات اختناق، تمت معالجتهم ميدانيًا.
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12:13ت م
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