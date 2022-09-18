القدس المحتلة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسأصيب سبعة فلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة بنات شمال شرق القدس المحتلة .وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى الى إصابة خمسة طلاب ومعلمتين بحالات اختناق، تمت معالجتهم ميدانيًا.// انتهى //12:13ت م0039