الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسوقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد الثاني والعشرين من شهر صفر 1444هـ، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، لرفع كفاءة سلاسل إمداد المياه، وترشيد الاستهلاك في الاستخدامات الحضرية؛ من أجل توحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.ومثل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المهندس أسامة بن حمد الجفال، وعن المركز الرئيس التنفيذي المهندس فهاد بن حويزي الدوسري.واشتملت المذكرة على عدة نقاط لأوجه التعاون المشتركة بين الجانبين، منها ‏تبادل المعلومات والبيانات في المجالات ذات العلاقة في الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات ومجال أعمال الطرفين، وكذلك تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة لخدمة وتحقيق الأهداف المشتركة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للوزارة من قبل المركز من دراسات وخدمات استشارية، وأيضاً تزويد المركز بالمعلومات المتوفرة لدى الوزارة.كما اشتملت المذكرة على ‏نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين، وكذلك التعاون الإعلامي وتبادل المحتوى التوعوي والمعرفي، إضافة إلى التعاون في المبادرات ذات الصلة بكفاءة وترشيد المياه والتوعية في استهلاكها.// انتهى //13:15ت م0053