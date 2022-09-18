الدمام 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، حملة واسعة لأعمال إزالة ورفع الأنقاض بحاضرة الدمام؛ بهدف تحسين المشهد البصري بالمنطقة؛ والمحافظة على النظافة العامة في الأحياء المستهدفة، والبالغ عددها ٢٠٠ حي في كل من الدمام ومحافظة الخبر والظهران.وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى رفع وإزالة أكثر من 38 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء بمختلف أحياء الحاضرة.وأبانت أمانة الشرقية، أنه جرى إعداد خطة شاملة لتنفيذ الحملة ضمن برنامج زمني لتحقيق أهدافها، والارتقاء بنظافة أحياء الحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، إضافة إلى تسهيل العمليات التشغيلية لمعالجة مواقع تراكم الأنقاض التي تكون مصدراً لتكاثر الحشرات، مؤكدةً بفرض عقوبات على مخالفي رمي الأنقاض.ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها؛ بعدم رمي الأنقاض ومخلفات البناء بشكل عشوائي، ووضعها في الأماكن المخصصة لها؛ وذلك حفاظاً على نظافة المدن؛ لينعم الجميع ببيئة نظيفة.// انتهى //13:19ت م0054