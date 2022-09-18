الكويت 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 7ر19 نقطة، ليبلغ مستوى 48ر7586 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 %.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر125 مليون سهم عبر تنفيذ 7669 صفقة نقدية بقيمة 2ر45 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6ر10 نقاط ليبلغ مستوى 22ر5772 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 % من خلال تداول 17ر69 مليون سهم عبر تنفيذ 2963 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 ملايين دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 11ر8459 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0 %، من خلال تداول 3ر56 مليون سهم عبر 4706 صفقات بقيمة 2ر36 مليون دينار كويتي.// انتهى //13:21ت م0055