القاهرة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستبدأ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماعات الدورة (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة مصر، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي وزراء الإعلام ورؤساء وأمناء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في البيان الصادر اليوم، أن الدورة الجديدة التي تتضمن انعقاد الدورة العادية الـ 15 للمكتب التنفيذي، والدورة العادية الـ 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، ستتناول عددًا من القضايا المهمة، أبرزها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية، وتفعيل أهداف الإستراتيجية الإعلامية العربية (2022-2026)، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج، ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء.وأضاف البيان أن مجلس وزراء الإعلام العرب سيناقش أيضًا عددًا من المسائل التنظيمية والهيكلية، والأنشطة والتحركات المكثفة التي طبعت عمل بعثات ومراكز جامعة الدول العربية بتعاون وثيق مع مجالس السفراء العرب في دول الاعتماد، فضلاً عن الاطلاع على تقارير المنظمات والاتحادات الإعلامية، وفعالية "عاصمة الإعلام العربي".وأشار البيان إلى أن الدورة الـ (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب ستبحث وضع أنجع المقاربات التشاركية والمبادرات العملية لتطوير الإعلام العربي في سياق التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي والرقمي، وخاصة ما يتعلق باستكمال إرساء إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية، وإنشاء المرصد والمنصة المدمجة، وإعداد موقع اللجنة العربية للإعلام الالكتروني، فضلاً عن وضع النظام الداخلي" لجائزة التميز الإعلامي".// انتهى //13:27ت م0057