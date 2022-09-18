سكاكا 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف حملة " عطاؤكم نماء", وذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء السلام لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة أكرم بن خليل العيد يرافقه أعضاء الجمعية.واستمع سموه لشرح عن الحملة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين من الالتحاق بالخدمات المخصصة لهم وتقديم خدمات الرعاية النهارية والتأهيل للمستفيدين وتمكين أسر المستفيدين من التعرف على خصائص أبنائهم مما يساعد في فهم احتياجهم والسعي لتطوير قدراتهم.واطلع سموه على تقرير الجمعية المتضمن برامجها وأنشطتها خلال الفترة الماضية، وما تقدمه من تطوير مستمر للخدمات التأهيلية للفئة المستهدفة، منوهاً بالدور الهام والبارز للجمعية في خدمة ذوي الإعاقة لتحقيق مشاركتهم الفاعلة وإندماجهم مع أقرانهم في المجتمع.وأشار الأمير فيصل بن نواف إلى أهمية مساندة ودعم برامج وأنشطة الجمعية لتعزيز قيامها بدورها على الوجه الأمثل، وبما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة في تقديم الرعاية اللازمة لذوي الإعاقة وفق أعلى المستويات.// انتهى //13:32ت م0058