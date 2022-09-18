جدة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسنظّمت أمانة محافظة جدة حملةً تطوعية لتنظيف شاطئ خليج سلمان تزامناً مع اليوم العالمي للتنظيف، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي بين فئات المجتمع للحفاظ على البيئة وشواطئ المدينة، وذلك بمشاركة حرس الحدود و الهلال الأحمر ووقف الملك عبدالعزيز وفريق أصدقاء أمانة جدة و"حجاز بلوقرز"، بالإضافة لـ المتطوعين من ذوي الإعاقة.وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم، أن الحملة استهدفت تنظيف شاطئ خليج سلمان للحدّ من رمي المخلفات والمبعثرات الورقية، ولتحسين العناصر البيئية بالمدينة، وذلك ضمن مبادرات الأمانة التي تهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين للتعبير عن حبهم للوطن من خلال نشر رسالة الحفاظ على البيئة، وأن نجعل شواطئنا خالية من الملوّثات.// انتهى //13:36ت م0059