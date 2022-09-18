الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واساستقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد بمقر المركز بالرياض سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور.وناقشا العديد من القضايا العلمية والثقافية، والفرص الممكنة لتعزيز التعاون الثقافي القائم بين المركز والجهات البحثية والعلمية والجامعات الباكستانية، وزيادة فرص التعاون من خلال اتفاقيات التعاون المباشرة ومذكرات التفاهم, إضافةً إلى بحث آلية التبادل المعرفي من خلال الترجمة المتبادلة بين الثقافتين، واختيار الكتب المناسبة لترجمتها وإتاحتها للشعبين للتعرف على الثقافة في كلا البلدين.وأكّد الجانبان أهمية البدء في تفعيل التعاون مع المؤسسات العلمية الباكستانية، لعقد اتفاقيات معها تُسهم في تعميق الجوانب الثقافية الداعمة للعلاقات السعودية الباكستانية.كما عقد السفير الباكستاني ومجموعة من باحثي المركز حلقة نقاش تناولت مسارات التعاون التاريخية التي تربط البلدين في شتى المجالات.// انتهى //13:38ت م0060