حائل 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسأكملت أمانة منطقة حائل، استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ92، من خلال عددٍ من الفعاليات المتمثلة في "احتفالات اليوم الوطني" بمركز المغواة للاحتفالات بالتعاون مع هيئة الترفيه خلال الفترة من 22 - 24 سبتمبر، التي تضم فعاليات لركن الطفل والعروض المتجوّلة والحرف اليدوية وركن الأزياء، بالإضافة إلى جناح التصوير والعروض الفلكلورية وألعاب الكرنفال، وكذلك العديد من الفعاليات المصاحبة.وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي، أن الفعاليات تضم كذلك "موسم أجا وسلمى" الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة بمركز المغواة خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر، حيث تضم هذه الفعالية التي تستهدف جميع الفئات العمرية من الجنسين، فعاليات ثقافية للتعريف بالتراث الحائلي، ومتحفاً لمدن حول العالم تشبه طبيعة حائل الجبلية، وكذلك عروض الهولوغرام المرئية على الجبال، بالإضافة إلى فعاليات الطفل وغيرها من الفعاليات.وأشار إلى أن الأمانة قامت كذلك بتجهيز مسيرة "باص العرضة السعودية "الذي ينطلق من ممشى الشفى في تمام الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، وذلك خلال الفترة من 21- 23 سبتمبر، من خلال مسار محدد ونقاط توقّف في محاور مرنة ليتوقف في منتزه الشفاء المجهّز بمساحة العرض مع الفرق الاستعراضية التي يصاحبها عدد من الفعاليات وتوزيع الهدايا.وأكد أن أمانة المنطقة أنهت تجهيز جميع المواقع والحدائق والمنتزهات والساحات والطرق والميادين للمرتادين والزائرين، وكذلك تركيب العديد من الأعلام على أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بمدينة حائل ومحافظات ومراكز المنطقة، إضافة إلى عرض العديد من المعلومات الوطنية عبر منصات الأمانة الإلكترونية.// انتهى //13:53ت م0063