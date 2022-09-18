الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستنظّم كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن غدًا, الملتقى الافتراضي "السعادة وجودة الحياة للأسرة السعودية"، بمشاركة عدد من المتخصصين الأكاديميين والمهنيين.ويسعى الملتقى إلى إبراز جوانب السعادة في حياة الأسر السعودية بما يحقق جودة الحياة لها، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية لدعم جهود ترسيخها في المجتمع، وإلقاء الضوء على الجوانب التي تحقق السعادة لدى الأسرة السعودية سواء في التعليم أو العمل أو في الجانب النفسي.وستناقش جلسات الملتقى خمسة محاور أولها: تحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع السعودي، وتبني نهج التعليم من أجل السعادة وجودة الحياة، والمحور الثاني حول أساليب نشر السعادة في الأسرة السعودية، بينما يتضمّن المحور الثالث الشعور بالسعادة وعلاقته بالشخصية، والسلوكيات المؤدية للسعادة، ويستعرض المحور الرابع نموذجًا لتطبيق السعادة في بيئة العمل، والمحور الخامس عن آليات مقترحة لدعم جهود ترسيخ السعادة وجودة الحياة.وأفادت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة حمدة بنت عبدالله الفرائضي أنّ أهمية الملتقى تبرز لكون السعادة وجودة الحياة الأسرية مقياس لصناعة السعادة والرضا والطمأنينة داخل الأسر، إذ تكمن أهمية إدراك جودة الحياة الأسرية في التأثير على نمو شخصية الفرد، وتوافقه النفسي والاجتماعي، وذلك من خلال طبيعة العلاقات التفاعلية الداخلية بين أفراد الأسرة.ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في خطتها الإستراتيجية 2025 المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، من خلال بناء حزمة من المشاريع الهادفة إلى تحقيق السعادة، والإيجابية، وجودة الحياة في البيئة الجامعية؛ لتصبح بيئة إيجابية جاذبة للجميع.// انتهى //13:53ت م0064