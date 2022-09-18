الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسيُدشّن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالرياض غداً، مشروع شركة صناعات العيسى بالرياض كأول خط صناعي لإنتاج أجهزة التكييف والتبريد الصديقة لطبقة الأوزون بإشراف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ممثلا بالوحدة الوطنية للأوزون، وذلك ضمن برنامج احتفال بدأ يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون.وسيشهد الحفل، ترجمة لأعمال المرحلة الأولى من الخطة الوطنية التي يتبنّاها المركز للتخلص التدريجي من مواد الكربون الهيدروفلوروكلورية المستنفدة لطبقة الأوزون.يأتي ذلك حرصاً من المملكة على ترسيخ دورها الريادي بيئياً في المشهد الدولي، وذلك عبر الالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية في المحافظة على طبقة الأوزون، ضمن اتفاقية يينا وبروتوكول مونتريال وتعديلاته الملحقة، والمحافظة على البيئة، ودعم ما يحميها من التدهور ويصون مواردها ويكفل استدامتها، إذ تُمثّل الإستراتيجية الوطنية للبيئة ركيزة هامة تميّز المملكة عن سواها، إلى جانب ما جاء به نظام البيئة ولوائحه التنفيذية من تشريعات وضوابط تعزز من استدامة البيئة ومكوناتها من هواء وتربة وماء.يُذكر أن المركز يتخذ من مصانع الرياض انطلاقة لخطته الرامية لتغطية جميع المصانع الوطنية على مستوى المملكة، بهدف التأكد من تخفيض الانبعاثات الضارة لطبقة الأوزون.// انتهى //15:17ت م0094