الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واساحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف تاريخ 17 سبتمبر من كل عام حيث تم الاعتراف بسلامة المرضى كأولوية صحية عالمية من قبل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة في مايو 2019 بالتزامن مع مؤتمر الصحة العالمي الثاني والسبعين، في كل عام يتم اختيار موضوع حول مجال من مجالات سلامة المرضى لرفع مستوى الوعي وتعزيز التغيير الإيجابي بالنظام الصحي.ويأتي هذا العام، بتفعيل اليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار "دواء بلا ضرر" حيث تهدف الحملة إلى زيادة وعي العالم حول التوعية بالممارسات الدوائية غير الآمنة والأحداث الدوائية ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية لأضرار يمكن تجنبها في الرعاية الصحية المقدمة في شتى أنحاء العالم. ويعمل المركز السعودي لسلامة المرضى على اشراك الجهات ذات العلاقة في القطاع الصحي والعمل على اعتماد تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين جودة الرعاية الصحية المتعلقة بالسلامة الدوائية، كما عمل المركز على تفعيل هذا اليوم من خلال إقامة ندوة تحت عنوان "إنجازات القطاع الصيدلي بالمملكة العربية السعودية" بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.وقدّم المركز عدة محاضرات علمية موجهة للممارسين الصحيين حول السلامة الدوائية لرفع الوعي حول أهمية السلامة الدوائية والاضرار التي يمكن تجنبها في الرعاية الصحية.يُذكر أن هناك عدة جهات من مختلف القطاعات شاركت في تفعيل هذا اليوم من خلال انارة المباني والأبراج وأهم المعالم باللون البرتقالي لما له من دلالة عالمية بسلامة المرضى.// انتهى //15:22ت م0095