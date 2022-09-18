سياسي / سمو وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
الأحد 1444/2/22 هـ الموافق 2022/09/18 م واس
الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، رسالة خطية، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة نيابة عن سمو وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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