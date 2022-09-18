الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستستضيف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في الفترة من 26-28 من سبتمبر الجاري، ندوة الإنتربول الـ 23 لتدريب أفراد الشرطة، التي تقيمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في مقر الجامعة بالرياض، تحت عنوان (تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة)، وذلك بمشاركة (450) خبيرًا ومختصًا أمنيًا وقانونيًا من مختلف دول العالم.وتهدف الندوة لتسليط الضوء على سيناريوهات الطوارئ التدريبية، وتقنيات التدريب في الحاضر والمستقبل، وتقييم كيفية استجابة أجهزة إنفاذ القانون للوباء العالمي "كوفيد 19" وتكييفها مع الأزمات الأخرى، والتقنيات المتطورة لدعم التدريب والتعلم الهجين مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وكيفية بناء أسس تدريب متينة ومستدامة.وتأتي الندوة في إطار الشراكة الاستراتيجية المميزة بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومنظمة الإنتربول، التي نٌفذ في إطارها العديد من البرامج المشتركة التي أسهمت في مكافحة الجريمة عربيًا ودوليًا من خلال مذكرات التفاهم، وعضوية الجامعة لأكاديمية الإنتربول العالمية.الجدير بالذكر أن ندوة الإنتربول لتدريب أفراد الشرطة، تٌعقد كل عامين، لمناقشة ما يعترض أفراد أجهزة إنفاذ القانون من التحديات الراهنة والمستقبلية، والاطلاع على أفضل ممارسات التدريب في مجال إنفاذ القانون، كما تتيح للمشاركين فرصة تبادل الأفكار عن كيفية تعزيز القدرات وتطوير التعاون الدولي في هذه المجالات على نحو أفضل ضمن البنية الأمنية الحالية، وتستهدف الموظفين من المستوى التنفيذي في الكيانات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية، لبناء قدرات أفراد الشرطة وتدريبهم وتنمية كفاءاتهم.// انتهى //15:48ت م0099