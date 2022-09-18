الرياض 22 صفر1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسأعلنت شبكة إيجار عن إطلاقها حزمة من التحسينات على المؤشر الإيجاري في منصة سكني، تتضمن المقارنة بين متوسطات القيم الإيجارية للوحدات في مجموعة أحياء، والتعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تحوي وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، وذلك في إطار تعزيز استدامة السوق العقاري ورفع كفاءته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.وأوضحت أن التطوير الجديد لخدمة المؤشر الإيجاري في منصة سكني، يهدف إلى زيادة الشفافية، والتنظيم في قطاع الإيجار السكني والتجاري، ويسهم في زيادة فاعلية القطاع العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وذلك من خلال إتاحته فرصا جديدة مبنية على مؤشرات واضحة ودقيقة، وذلك استنادا على نتائج البحث من خلال المؤشر الإيجاري، وتمكينه المستفيدين في جميع مناطق المملكة من معرفة متوسط إيجار العقارات، وذلك بهدف تطوير القطاع العقاري والمساهمة في رفع كفاءته.وأشارت إلى أنه يمكن من خلال التطوير الجديد للمؤشر الإيجاري استعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، والوصول لقائمة الوسطاء العقاريين المعتمدين في الحيّ.كما أضاف التطوير الجديد خاصية "المقارنة" التي تُمكّن المستفيد من مقارنة متوسطات القيم الإيجارية للوحدات السكنية في أكثر من حيّ بمدينة واحدة، وتحديد مواقعها والاطلاع عليها من خلال الخريطة، واستعراض النتائج من خلال رسم بياني، وخاصية "البحث الذكي" التي تتيح للمستفيدين إمكانية تحديد النطاق السعري المطلوب للوحدات السكنية في مدينة معينة، ويمكن من خلالها استعراض الأحياء ومواقعها ضمن النطاق السعري المحدد من قبل المستفيد.ويأتي هذا التطوير للمؤشر الإيجاري تعزيزاً للمرحلة الأولى وأهدافها في رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، ومستوى شفافيته، من خلال عدد من الخدمات التي تستهدف المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري والمستثمرون، وامتداد لعدد من الخدمات التي أطلقتها شبكة إيجار، لتحسين البيئة الإيجارية بالمملكة والارتقاء بها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمستفيدين ويسهم في تعزيز الدور التنظيمي للشبكة، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الخدمة ومزاياها، عن طريق صفحة "التقارير والبيانات" في منصة سكنيhttps://sakani.sa/reports-and-data.// انتهى //15:49ت م0100