جيزان 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة النشاط الطلابي "الرياضي" اليوم، ورشة عمل "ألعاب القوى لمعلمي التربية البدنية" في مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، وذلك ضمن المشروع الوطني برامج أكاديمية مهد الرياضية للكشف عن المواهب وتطويرها.وتهدف الورشة إلى رفع الوعي بين الفئة المستهدفة في رياضة ألعاب القوى ونشر اللعبة بالمجتمع المدرسي واكتشاف المواهب، حيث تستمر يومين مستهدفةً 50 معلماً للتربية البدنية بالمدارس.وتشمل ورشة العمل محاور متنوعة أهمها أساسيات وقوانين ألعاب القوى وتطبيق عملي عن تمارين السرعات والحواجز وتطبيقات عملية، وذلك سعيًا لاكتشاف مواهب ألعاب القوى في المدارس وتحضير الطلبة للمشاركة في منافسات المدارس التي ستقام في أكاديمية مهد الرياضية.// انتهى //15:50ت م0101