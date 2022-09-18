الدمام 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واستمكنت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الثلاثة الأشهر الماضية؛ من رفع وإزالة حوالي 26.100 متر مكعب بمحافظة بقيق، ضمن مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري من خلال حملات الفِرق الميدانية المختصة، لتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن أعمال المبادرة تتضمن رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والأحياء وإصلاح الحفر في الطرقات إلى جانب صيانة الأرصفة المتهالكة ومعالجة اللوحات الإعلانية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، حيث تم معالجة 850 مترا مربعا من الكتابات المشوهة، وكذلك معالجة أوضاع الباعة الجائلين المخالفين، بالإضافة إلى أعمال النظافة والإصحاح البيئي ورفع المخلفات، وكذلك رفع كفاءة الطرق والشوارع وصيانة ممـرات المشاة والعمل على تأهيل وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق ورفع نصيب الفرد منها.وأكدت الأمانة استمرارها في أعمال معالجة التشوهات البصرية، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وكذلك نشر ثقافة الوعي بأهمية النظافة للجميع، مع التشديد على الرقابة اللاحقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات البلدية على من يتسبب في هذه التشوهات.كما رفعت الأمانة خلال الأسبوع الماضي 430 مترا مكعبا بمركز الصرار من نفايات ومخلفات البناء، ، وذلك ضمن جهودها في معالجة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري.// انتهى //15:51ت م0102