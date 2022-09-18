الدمام 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية، بإجراءات نزع ملكية (119) عقاراً ببلدة ‫الأوجام‬ بمحافظة القطيف، بطول 1 كيلو و882 متراً، وعرض ٣٠ متراً، بهدف فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.وأوضحت الأمانة أن نزع الملكيات تقع في الشارع الرابط بداية من المخطط (11/43) حتى نهاية مخطط (3/903)؛ بهدف تطويره وتوسعته، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها , وتقديم الإثباتات والوثائق المطلوبة لنزع الملكية.// انتهى //15:53ت م0103