الرياض 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، في مقر المجلس بالرياض اليوم، عدداً من المسؤولين بمجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة برئاسة ياسر رمضان العسم .وقدم معاليه للوفد، نبذة يسيرة عن آلية العمل بمجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي على أداء الجهات الحكومية.بعد ذلك، عقد اجتماع مع وفد مجلس الشورى البحريني برئاسة المدير العام لإدارة شؤون الموظفين بالمجلس عبدالرحمن العرفج .وجرى خلال الاجتماع شرح ما ينجزه المجلس من أعمال من خلال الإدارات المساندة وكيفية العمل بها، وطرح عدد من المقترحات من الجانبين لتبادل الخبرات في المجالات البرلمانية، والتشريعية والإدارية، والفنية.كما جرى خلال الاجتماع التباحث حول أهمية تعزيز العمل والتعاون الثنائي المشترك بين المجلسين وضرورة التعاون وتبادل الخبرات بينهما، كما عُقد اجتماع آخر برئاسة المدير العام لمركز الأبحاث الدكتور إبراهيم الشطيري.ونوه الشطيري بمستوى التعاون بين المجلسين، مشيراً إلى أهمية التعاون والتواصل المستمر بين المجالس الخليجية للاستفادة من الخبرات الإدارية، متناولاً التعريف بإدارات المركز واختصاصاتها ومهامها التي تمكن الأعضاء من الاضطلاع بمهامهم، كما تطرق الاجتماع لتوضيح عن آلية إعداد التقارير المعلوماتية البرلمانية، وما تقدمه المكتبة الخاصة بالمجلس من المعلومات والوثائق.وفي نهاية الاجتماع طرح الوفد مجلس الشورى في مملكة البحرين عدداً من الأسئلة حول سبل تطوير أدوات البحوث البرلمانية وأهميتها في صناعة القرار، مؤكداً أهمية بحث الجانبين فرصة التعاون المشترك في مجال قواعد المعلومات وتبادل المعرفة بشكل عام.عقب الاجتماع، قام وفد مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة بجولة في أروقة مجلس الشورى شملت المكتبة والمتحف التاريخي للمجلس.// انتهى //16:02ت م0105