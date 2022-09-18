جدة 22 صفر 1444 هـ الموافق 18 سبتمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //16:02ت م0107